Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nün çini sergisi açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırladığı çini sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kentin tarihi Germiyan Sokağı'ndaki enstitü bahçesinde açılan sergide, üzerinde Türk bayrağı ile ay yıldız işlemeli pano, vazo, fincan ve diğer objeler sergilendi.

Vali Ali Çelik, sergi açılışında yaptığı konuşmada, serginin Büyük Zafer'in 100'üncü yılına özel olarak hazırlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Enstitünün Kütahya'ya ait değerleri ön plana çıkarmak adına ciddi emeklerinin olduğunu belirten Çelik, "Bu emeklerinden biri de Büyük Zafer'imiz için yapılan bu eserler. Burada görev yapanlar 100'üncü yıl ruhunun çiniyle birleşmesi ve gelecek kuşaklar için bir anı olarak yer almasına katkı sağladılar. Bu anlamda buradaki her bir görevlimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enstitünün Müdürü Elif Telli de serginin yarına kadar gezilebileceğini belirterek, daha sonra da Kütahya-Eskişehir kara yolunun 32'nci kilometresindeki Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacağını aktardı.

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