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İçişleri Bakanı Soylu, Kütahya'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi: (2)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Kütahya'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi: (2)

KÜTAHYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün terörist sayısı 120'nin altına düştü, Türkiye içinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023'de bu coğrafyanın içinde yani 785 bin kilometrekarenin içinde göreceksiniz, Allah bize nasip edecek, o dağlarda bir tek terörist kalmayacak." dedi.

Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin yeni binasının açılışında, herkesin bir imtihanda olduğunu söyledi.

Bu dünyanın geçici olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Cenabı Allah'ın bir sınavıyla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Esasın hayır olduğunu, öteki dünya olduğunu, sonsuzluğun orada olduğunu hep beraber biliyoruz. Çok kısa bu dünya. Biz bunun farkındayız. Karşı karşıya kaldığınız sıkıntıları biliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. O kadar yüce, o kadar büyük cevaplar veriyorlar ki 'Anne vatan sağ olsun' diyor. 'Beş evladım daha var, memleketime feda olsun' diyor. Bunlar öyle kolay söylenecek cümle değildir. Anne parçasını alıp veriyor. Baba parçasını alıp veriyor. Bunu birçok kez söylüyoruz, nasip işidir. Hizmet nasip işidir."

Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu dile getirerek, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var." ifadesini kullandı.

- "Hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız"

Terörle mücadeleye değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün terörist sayısı 120'nin altına düştü, Türkiye içinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023'de bu coğrafyanın içinde yani 785 bin kilometrekarenin içinde göreceksiniz, Allah bize nasip edecek, o dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Biz hep birlikte çok güçlü adımlar atacağız. Cumhuriyetin birinci asrını hep beraber geçirdik. Nasip olursa ikinci asrına doğru hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah bu asır Türkiye asrı, bu asır Türkiye yüzyılı olacak. Bize bırakılan emanetlerin ne olduğunun farkındayız ama biz bize bırakılandan çok daha fazlasını gelecek nesillerimize ve gelecek asırlara bırakmalıyız. İmkanımız daha fazla. Daha güçlü işler yaptık. Daha büyük işler yaptık. Biz yaptıkça bu yıldızlarımız şenlenecek. Biz yaptıkça, 'Fedakarlıklarımızın karşılığı bu ülkede bulunuyor' diye oradan bizlerle beraber halleşecekler. Biz buna inanıyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin."

Soylu, dernek binası için emeği geçen ve gayret gösteren, bu dünyasını ve öteki dünyasını bu adımla mamur edenlere minnet ve şükranlarını ifade ederek, "Allah razı olsun. Gerçekleştirilecek, tam da bu kahraman şehre yakışacak müzenin de bu eseri taçlandıracağına olan inancım tamdır. Biz emrinize amadeyiz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde gönlünüz gönlümüz, sevginiz sevgimizdir." diye konuştu.

Törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

(Bitti)


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