TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin, "Dünya Dili Türkçe" konferansında konuştu:

KÜTAHYA (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve askeri gücü nedeniyle dünyada Türkçenin itibarının arttığını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nce Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" başlıklı konferansa katılan Gülsevin, Türkçenin bir dünya dili haline geldiğini belirtti.

Türkçe'nin aynı zamanda bir devlet dili olduğunu vurgulayan Gülsevin, şöyle konuştu:

"Yani yazı dilidir Türkçe. Yazı dili edebi dilinin bir üst şekli de resmi dil olmaktır, devlet dili olmaktır. Türkçe devlet dili midir? Bugün devlet dilidir. Dün de devlet diliydi. Osmanlı döneminde de devlet diliydi. Göktürk dediğiniz o yazıtları dikenler zaten kağanlar kendileriydi yani. Devlet diliydi. Bugün dünyada olsa olsa 7 bin tane dilde kaç tanesi devlet dili olabilir? Taş çatlasa 193 tanesi olabilir. Çünkü Birleşmiş Milletlere göre 193 tane devlet var. Yani 7 bin dil arasında 5 bininci, 2 bininci değilsiniz, yüzüncü değilsiniz. Çok daha önemli bir yerdesiniz."

Gülsevin, birçok devletin resmi dilinin sömürge dilleri olduğunu aktardı.

Statü bakımından Türk dilinin tarihin en eski dönemlerinden beri hem yazı hem edebi hem devlet dili hem resmi dili hem de eğitim dili olduğuna işaret eden Gülsevin, şöyle devam etti:

"Yunus Emre Enstitüsü dünyanın 90 yerinde, 55 ayrı ülkesinde merkezleri var. Bunlar Türk kültürünü öğretmek için merkezler ama en önemli şey dil olduğu için Türkçe öğretirler. Enstitünün Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Hoca, geçen sene açıkladı çünkü onlar verileri topluyorlar. Dünyada gençlerin öğrenmek için tercih ettiği beşinci dil. Bir defa Türkçe dünya dili, her şeyiyle dünya dili. Yani tartışılacak bir şey değil. Dizi filmlerden Türkçe öğreniyorlar."

Son asırda İngilizcenin çok öğrenilmesinin sebebinin dilinin iyi olmasından dolayı olmadığını, kültürel ekonomik, askeri ve siyasi gücünden kaynaklandığını aktaran Gülsevin, "Türkiye de şu anda ekonomisiyle askeri gücüyle kültürel gücüyle başta kendi akraba coğrafyamız olmak üzere, Ermenilerden, Ruslardan, Araplardan hep beraber yaşadığımız coğrafya olmak üzere, onun dışında bütün Güney Amerika'ya kadar olan bu itibarı Türkçeye yönelik talebe dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Gülsevin'e, çeşitli çini eserler takdim edildi.





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