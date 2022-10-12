Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Argat mazbatasını aldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Esin Güral Argat görevine başladı.

Yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Adliyesi'ne gelen Argat, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Besime Umay Kökten'den aldı.

Daha sonra KÜTSO binasında da devir teslim töreni yapıldı. Başkanlık görevini Argat’a devreden İsmet Özotraç, başarı dileklerini iletti.

Esin Güral Argat, tören sonrası yaptığı açıklamada, KÜTSO'nun önceki dönemlerde yakaladığı başarı çıtasını daha yukarı taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olduğunu hatırlatan Argat, "Kadının eşit birey olması her zaman benim mücadele alanım oldu, olmaya da devam edecek. Kadınlar, hem bireysel hak ve özgürlükler hem de eşit olma bağlamında hak ettikleri yere gelmek durumunda. Bu hepimizin hayali olan müreffeh Türkiye için gerekli. Dolayısıyla yeni görevimi de bu gözlüğümü hiç çıkarmadan ifa etmeye çalışacağım." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin ilk kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, KÜTSO'nun da ilk kadın başkanı olduğunu belirtmesi üzerine Argat, bunun gurur verici olduğunu ifade etti.

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