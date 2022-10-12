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Simav Örenli Barajı ile 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak

AA

Simav Örenli Barajı ile 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak

KÜTAHYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Kütahya'nın Simav ilçesinde çalışmaları devam eden Örenli Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 4 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını vurguladı.

Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten Akça, Simav'da yapımı süren Örenli Barajı'na ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ulaşım yolları kazı dolgu imalatları, içme suyu deplasesi, dipsavak imalatları, gövde enjeksiyonları, gövde sıyırma kazısı ve tersip bendi imalatları tamamlandı. Gövde dolgusu ve dolusavak kazı imalatları devam etmekte olup kalan gövde dolgu ve dolusavak imalatlarının tamamlanarak 2022 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 740 bin metreküp olan Örenli Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 21 milyon 735 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."

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