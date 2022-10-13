Murat Dağı sonbahar renklerine büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Dağı sonbahar renklerine büründü

AA

Murat Dağı sonbahar renklerine büründü

KÜTAHYA (AA) - Gediz ilçesindeki Murat Dağı, son baharın gelmesiyle seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya başladı.

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz'deki Murat Dağı’nda, sonbahar renkleri yerini almaya başladı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan, bir tarafı Porsuk Nehri üzerinden Karadeniz’e, diğer tarafından Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan nehrin doğduğu Murat Dağı, dört mevsim içinde bulundurduğu eşsiz güzelliklerle ilgi görüyor.

Yeşil örtünün aralarını kaplayan sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan, hem termal hem de kayak severlerin uğrak yeri Murat Dağı, özellikle doğaseverler ve bu güzellikleri fotoğraflamak isteyenlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ ...
(Görüntülü)GEMİNİN SAHİBİ KÜTAHYA?DA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GEMİNİN SAHİBİ KÜTAHYA?DA YAKALANDI
183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı
YEREL HABERLER 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, ...
(Görüntülü)SEYAHAT MAKALELERİ YAZARAK, BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)SEYAHAT MAKALELERİ YAZARAK, BİSİKLETLE ...
Kütahya'da fahri trafik müfettişinin uyguladığı ceza hakimlikçe iptal edildi
YEREL HABERLER Kütahya'da fahri trafik müfettişinin uyguladığı ceza ...
Seyahat makaleleri yazarak, bisikletle dünyayı geziyor
YEREL HABERLER Seyahat makaleleri yazarak, bisikletle dünyayı ...
Simav Örenli Barajı ile 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak
YEREL HABERLER Simav Örenli Barajı ile 4 bin 830 dekar tarım arazisi ...
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
(Görüntülü)KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Argat mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen ...
Az maliyetle üretim için deneme ekimi yapılan şeker pancarının hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Az maliyetle üretim için deneme ekimi yapılan şeker ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.