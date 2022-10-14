Kütahya'da eğitimciler İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" hakkında bilgilendirildi

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KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" hakkında okul müdürleri ve idarecilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki programda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yetim Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, proje ile yetimlere destek olmanın yanı sıra öğrencilere de yardımlaşma, paylaşma ve iyilik yapma duygusunu kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin 10 yıldır devam ettiğini hatırlatan Başer, "Projemiz aynı başladığı duyguyla devam ediyor. Çocuklara yardımlaşmayı, paylaşmayı, öğretebilir miyiz? Bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.



Başer, proje ile Kütahya’daki okullarda en az bir yetim çocuğa sahip çıkılmasını beklediklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de çocuklara yardımlaşma duygusunu, empatinin mutlaka verilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ve İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar ise proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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