Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 1 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, satışa hazırlanan uyuşturucuyu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 82 adet kilitli naylon poşet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar F.K, M.S, F.U, M.Ç. ve S.Ç'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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