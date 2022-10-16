Kütahya’da Eğitim-Bir Sen 1 Nolu Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, sendikalarının, ülkesi, üyesi, milletinin geleceği için durmadan çalışan, çırpınan bir adres olduğunu bildirdi.

Kolukısa, sendikasının Kütahya 1 Nolu Şubesinin Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Eğitim Bir-Sen'i diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesinin olaylara doğrudan müdahil olması olduğunu söyledi.

Sendikalarının her zaman sağduyusuyla hareket ettiğini ve ülke ve millet menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Kolukısa, şöyle devam etti:

“Doğrudan müdahale ile kast ettiğim, bu ülkede milletin reyleriyle seçilmiş meşru hükümetlere muhtıralar hükümet düşürülmeye çalışıldığında ortak akıl mitingleriyle meydanlara çıkmaktan, bugün kendileri istismar ettiği ve sömürmeye çalıştığı başörtülü kadınlarımızın, annelerimizi kamu binalarına alınmadığı dönemlerde toplanan 12 milyon 300 bin imzadan bahsediyorum. 15 Temmuz'da bazıları kimse sokağa çıkmasın dediğinde “Gün sokağa çıkma günüdür” diye meydanlara çağrı yapılmasından, bu memlekette öğretmenlik meslek kanunu çıkar mı ki diye insanlar aklından geçirdiğinde bugün evet çıktı diyen bir iradeden bahsediyorum. Biz bunları ve buna benzer birçok icraatı yapmazsak ne olacak? Biz bu mevzileri terk edersek ne olacak? Kötülük daha da çoğalacak, kötülük çoğaldığı için değil, kötülük sıradanlaştığı için her şeyi yapmak daha da zorlaşacak, sorumluluğu ağırlaşacak.”

Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse de konuşmasında görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Genel kurula katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay da birer konuşma yaparak genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Tek listeyle yapılan seçimde Fatih Köse yeniden başkanlığa seçildi.

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