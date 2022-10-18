DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda KADES uygulaması tanıtıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda iletişim ve motivasyon etkinlikleri kapsamında "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve KADES Programı Tanıtımı" semineri düzenlendi.

Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'ndaki seminerde İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Gümüş, Psikolog Emine Biral, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Alican Başaran, polis memurları Gülsüm Özmen ve Selvi Nur Yaşar yüksekokulun idarecilerini, öğretim elemanlarını, idari personelini ve öğrencilerini bilgilendirdi.

Gülsüm Özmen, şiddetle mücadele kapsamında kadınların sahip olduğu haklara değinerek, gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulunmak üzere başvurulabilecek mobil uygulama olan Kadın Destek (KADES) uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Kız öğrencilere KADES programının nasıl kurulacağını ve kullanılacağını gösteren Özmen, video gösterimleriyle programı tanıttı.



Psikolog Emine Biral da kadına yönelik şiddet türlerinden bahsederek bununla mücadele konusunda alınması gerekli önlemler ve ilgili mevzuat konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptı. Şiddetin çok farklı boyutları olduğunu aktaran Biral, toplumun bu konularda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Programda konuşan DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, verdikleri bilgiler için konuklara teşekkür etti.

Çelik, hiç arzu etmedikleri bir mağduriyet durumuyla karşılaşmaları halinde KADES uygulamasının çok hızlı ve etkili şekilde polisin olay yerine ulaşmasını sağladığını belirterek, bu yıl okullarına yerleşen kız öğrencilerin programı kurmalarının önemine vurgu yaptı.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör ise öğrencilerin huzuru, güvenliği ve eğitimleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.



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