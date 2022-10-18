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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı

AA

Kütahya’da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, muhtemel doğal gaz yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi ile doğal gaz dağıtım firması işbirliğindeki tatbikat, firmanın Bölücek Mahallesi’ndeki şantiye depo alanındaki eğitimlerle başladı.

İtfaiye personeline ve doğal gaz dağıtım şirketi çalışanları ile lise ve meslek yüksekokulu itfaiyecilik bölümü öğrencilerine doğal gaz yangınına müdahale eğitimi uygulamalı olarak verilirken söndürme teknikleri hususunda da firma işletme müdürü Muammer Ay ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Adem Öner tarafından bilgilendirme yapıldı.

Doğal gazın yanıcı ve patlayıcı bir madde olduğunu hatırlatan Ay, şunları kaydetti:

"Doğal gaz tehlikeli ve o yüzden alınacak tedbirlere uyulması gerekiyor. Bu konulardaki eğitim ve tatbikat çalışmalarımız devam edecek. Yangın ve patlamalar açık alanlarda genellikle izinsiz kazı veya yanlış bilgilendirmeler sonucunda olabiliyor. Doğal gaz bir kıvılcım aldığı zaman yanmaya başlayan bir gaz. Dolayısıyla izinsiz kazılar başta olmak üzere hattın geçtiği alanlar ile evlerimizdeki kullanımda çok dikkatli olmamız gerekiyor."

Eğitim ve bilgilendirmelerin ardından tatbikat yapılarak doğal gaz yangına müdahale teknikleri gösterildi.

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