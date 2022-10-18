Kütahya’da Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın temeli atıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da 42 bitki, 30'u aşkın hayvan türünü barındıran "Yedigöller" havzasının turizme kazandırılması için 255 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmanın temeli atıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent Mahallesi yakınındaki alanda düzenlenen töreninde yaptığı konuşmada, vizyon projeleri arasında yer alan proje ile şehrin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alanın oluşacağını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinlerinin de istifade edeceği Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınmasını hedeflediklerini belirten Işık, "Alan içinde sportif olta balıkçılığı, kuş köyü, çocuk köyü gibi alanların da bulunduğu, ayrıca yürüme parkurları, bisiklet alanları, kafeterya, restoran, depo, idari bina, mescit ve diğer donatılar bulunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Işık ve beraberindekiler butona basarak, temelin ilk harcını attı.

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