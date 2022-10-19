Kütahya’da Muhtarlar Günü kutlandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya Valiliği önündeki törende Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Mandal, törende yaptığı konuşmada, 19 Ekim'in muhtarlar için onur ve övünç günü olduğunu söyledi.



Muhtarların köylerinde ve mahallelerinde devletin temsilcileri olduğunu hatırlatan Demir de "Muhtarlık hem devletine hem de mahalle ve köylüsüne en yakın kurumdur. Muhtarlık, çalışma saatleri kanunla belirlenmiş olmasına rağmen 24 saat hizmet veren kurumdur. Mahalle ve köylerinin ihtiyaçlarında vatandaşın her zaman yanında olan muhtar arkadaşlarımın gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mandal ve Demir, beraberindeki heyetle Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti.

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