Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak araziyi inceledi

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KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da bu yıl yeni stat temelinin atılması planlanan arazide inceleme yaptı.

Bazı açılış ve programlar için kente gelen Kasapoğlu, yeni stadın inşa edileceği Akkent Mahallesi bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında Kütahya Valisi Ali Çelik'ten bilgi aldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, uzun süredir yürütülen çalışmanın neticelendirildiğini söyledi.

Yeni stadın yapılacağı bölgenin spora büyük katkı sağlayacağını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bu arazide inşa edilecek Kütahya'mızın yeni stadı, içindeki antrenman alanlarıyla, farklı spor salonlarıyla ve yanı başına inşa edeceğimiz spor alanlarıyla özellikle amatör sporu geliştirme noktasına büyük hizmet verecek. İnşallah projeyi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Hem uygulama noktasında hem de diğer teknik noktalarda hızlıca mesafe alacağız. Bu stat Kütahya'mıza, bölgemize hitap edecek, yeni yıldızlar yetiştirecek, keyif dolu müsabakalara sahne olacak. Bölgemizi güçlü ve modern bir altyapıyla kavuşturacağız."

Kentteki programı kapsamında esnaf ziyareti de gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) yeni rektörlük binasının açılışına katıldı.

Daha sonra Kütahya Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, Vali Çelik'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.





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