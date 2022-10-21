Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak araziyi inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak araziyi inceledi

AA

Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da yeni stat yapılacak araziyi inceledi

KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da bu yıl yeni stat temelinin atılması planlanan arazide inceleme yaptı.

Bazı açılış ve programlar için kente gelen Kasapoğlu, yeni stadın inşa edileceği Akkent Mahallesi bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında Kütahya Valisi Ali Çelik'ten bilgi aldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, uzun süredir yürütülen çalışmanın neticelendirildiğini söyledi.

Yeni stadın yapılacağı bölgenin spora büyük katkı sağlayacağını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bu arazide inşa edilecek Kütahya'mızın yeni stadı, içindeki antrenman alanlarıyla, farklı spor salonlarıyla ve yanı başına inşa edeceğimiz spor alanlarıyla özellikle amatör sporu geliştirme noktasına büyük hizmet verecek. İnşallah projeyi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Hem uygulama noktasında hem de diğer teknik noktalarda hızlıca mesafe alacağız. Bu stat Kütahya'mıza, bölgemize hitap edecek, yeni yıldızlar yetiştirecek, keyif dolu müsabakalara sahne olacak. Bölgemizi güçlü ve modern bir altyapıyla kavuşturacağız."

Kentteki programı kapsamında esnaf ziyareti de gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) yeni rektörlük binasının açılışına katıldı.

Daha sonra Kütahya Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu, Vali Çelik'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKI YÜKÜNÜ DE GENÇLERİMİZİN ÜSTÜNDEN ALIYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KASAPOĞLU ÖĞRENİM KREDİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ...
Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Öğrenim kredilerinin üzerindeki enflasyon ...
Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da "2023'e Doğru Şehir ...
Kütahyalı mühendisin koleksiyonundaki doğal taşlar göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Kütahyalı mühendisin koleksiyonundaki doğal taşlar ...
(Görüntülü) KÜTAHYA&#039;DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ ...
Kütahya'da FETÖ şüphelisi 23 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kütahya'da FETÖ şüphelisi 23 kişi daha adliyeye sevk ...
(Görüntülü) KÜTAHYA&#039;DA GÖZALTINA ALINAN 61 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN 7&#039;Sİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA'DA GÖZALTINA ALINAN 61 FETÖ ...
Kütahya’da Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kütahya’da Muhtarlar Günü kutlandı
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Kütahya'da gözaltına alınan 61 FETÖ şüphelisinden 7'si adliyede
YEREL HABERLER Kütahya'da gözaltına alınan 61 FETÖ şüphelisinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.