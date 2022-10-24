Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün pancar yüklü traktörle çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

İbrahim U. yönetimindeki işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı midibüs, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 20. kilometresinde aynı yöne seyreden Mükerrem G'nin kullandığı 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçtaki 21 işçi, ambulanslarla Kütahya ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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