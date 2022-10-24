Kütahya'da PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.



PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru, programda yaptığı konuşmada, PTT'nin yaklaşık 2 asırdır geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu söyledi.



PTT’nin, kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşıladığını dile getiren Özdoğru, şunları kaydetti:



"PTT A.Ş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeliyle postadan kargoya, e ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe, birçok alanlarda müşterilerine hizmet vermektedir. Kütahya'da, PTT Müdürlüğü bir dağıtım merkez müdürü, dağıtım toplama müdürlüğü, 15 PTT şubesi, 18 PTT acentesi olmak üzere toplam 44 iş yerimiz, 207 personel, 38 araç, 25 motosiklet ve 28 ATM ile hizmetlerimizi sürdürmekteyiz."



Özdoğru, program kapsamında PTT'de işlem yaptıran 182. müşteri Kazım Dolanbay'a, yıl dönümü olması nedeniyle çeşitli hediyeler takdim etti.

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