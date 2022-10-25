Hayrat Vakfı, Balkanlar'da Osmanlı Türkçesi kurslarına devam ediyor

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KÜTAHYA (AA) - Hayrat Vakfının, Osmanlı eserlerinin okunabilmesi ve anlaşılabilmesi için Balkanlar'da yeni dönemde de ücretsiz kurslar düzenleyeceği bildirildi.

Vakfın Kuzey Makedonya Temsilcisi Emre Aracı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıldır bu ülkenin bazı şehirlerinde Osmanlı Türkçesi kursu verdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya genelinde şu ana kadar 500’ün üzerinde kursiyerin Osmanlı Türkçesi öğrendiğini dile getiren Aracı, şunları kaydetti:

"Hayrat Vakfı olarak buradaki yerel dernekler iş birliği ile başta Üsküp olmak üzere birçok şehirde Osmanlıca kursları düzenliyoruz. Bu yıl da kurs başvurularımızı başlattık. Kurslarımıza burada ciddi bir teveccüh var. Ağırlıklı olarak Arnavut gençler kurslarımıza ilgi gösteriyor. Bilindiği gibi Balkanlar uzun yıllar İslam medeniyetinin ve Osmanlı Devleti'nin yüzlerce yıl hüküm sürdüğü coğrafya. Bu kursları düzenlemekteki amacımız da buradaki insanların, özellikle gençlerin kendi tarihlerini birinci elden ve doğru kaynaklardan ulaşmalarını temin etmelerini sağlamak."

Kurslarla İslam medeniyetinin milli ve manevi değerlerini kursiyerlerle paylaşma fırsatı elde ettiklerini aktaran Aracı, kasım ayı itibarıyla başlayacak kurslarda başlangıçtan en üst seviyeye kadar eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

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