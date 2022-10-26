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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kütahya'da konuştu:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kütahya'da konuştu:

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ben almış olduğum davete katılacağım. TOGG, bir siyasi partiye ait değildir. TOGG, bütün Türkiye'mize aittir. Türkiye'mizdeki bütün siyasi partilere de çağrım TOGG'a destek verelim. TOGG, Türkiye'nin bir onurudur, gururudur." dedi.

Sarıgül, Kütahya Belediyesine ait Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, TDP'nin kurulduğundan bu yana ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'nin (TOGG) Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine katılacağını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kütahya'mızdan büyük bir onurla, büyük bir coşkuyla şu açıklamayı yapmayı kendime TDP olarak bir şeref ve bir görev olarak biliyorum. İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına güle güle. Hoşgeldin TOGG. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG'u kullanmalı. Ben almış olduğum davete katılacağım. TOGG, bir siyasi partiye ait değildir. TOGG, bütün Türkiye'mize aittir. Türkiye'mizdeki bütün siyasi partilere de çağrım TOGG'a destek verelim. TOGG, Türkiye'nin bir onurudur, gururudur. Geç kalmış bir yatırımdır. Bu yatırımın gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti için bir gurur vesilesidir. TOGG'a siyasi olarak bakmamak lazım. TOGG'a ulusal birlik olarak bakmak lazım."

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yapılan olumsuz açıklamalara da değinen Sarıgül, TSK hakkında konuşurken herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Parti olarak açıklamaları kınadıklarını bildiren Sarıgül, "TSK'ya uzanan dilleri keseriz. Hele hele özellikle bir doktor, bir tabipler odası başkanının, TSK gibi erdemli, dünyanın en demokratik, dünyanın en saygın, merhametli, en yetenekli ordusuna laf söylemesini TDP olarak kınıyoruz. Bu konuşmaları asla doğru bulmuyoruz ve şunu bilmenizi istiyorum ki TSK için konuşulan lafları Hiroşima'da bomba atan Amerika için konuşsunlar. TSK için konuşanlar bilsin ki sınır ötesinde bir operasyon yapılıyorsa bu Mehmetçiklerimiz bayrağımızı korumak için, toprağımız için, ulusal birliğini korumak için şehit oluyorlarsa ben o şehitlerin önünde saygıyla eğilirim." ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, daha sonra kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

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