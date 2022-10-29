Türkiye'nin ilk kadın TSO Başkanı Argat: "Kadınlar Türkiye'de kalkınmanın ana gücü olacak"

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya'da Türkiye'nin ilk kadın ticaret ve sanayi odası başkanı seçilen Esin Güral Argat, "Kadınlar daha fazla iş hayatında, istihdamda yer alacaklar. Daha fazla sanayinin içerisinde yer alacaklar. Böylelikle de kalkınmada ve bölgesel gelişmede ana oyuncu olacaklar." dedi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek 12 Ekim'de mazbatasını alan iş insanı Argat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kadın olarak iş dünyasına en iyi şekilde katkı sunmaya çalışacağını belirtti.

Başkanlık görevini aldıktan kentin sanayisinin daha da gelişmesi için çalışmalara başladığını vurgulayan Argat, "KÜTSO'nun 96 yıllık tarihinde ilk kadın başkan seçildim. Aynı zamanda Türkiye'de de seçilen ilk ticaret sanayi odası kadın başkanı oldum. Bundan büyük gurur duyuyorum." dedi.

Argat, her platformda kadının eşit birey olarak algılanması konusunda hep mücadele ettiğini, yeni görevinde de bu alanda çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Kadın başkan seçilmesinin son derece pozitif bir gelişme olduğunu ifade eden Argat, şöyle devam etti:

"Kütahya pek çok ilklerin şehri olarak bilinir. İlk kadın ticaret sanayi odası başkanını da Kütahya çıkarmış oldu ve bu anlamda da bir ilke sahip çıkmış oldu. Bunun Kütahya'dan başlayarak tüm Anadolu'ya yayılacağından eminim. Kadınlar Türkiye'de kalkınmanın ana gücü olacak. Daha fazla iş hayatında ve istihdamda yer alacaklar. Daha fazla sanayici içerisinde yer alacaklar. Böylelikle de kalkınmada ve bölgesel gelişmede ana oyuncu olacaklar."

Argat, kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için politika yapıcılara da önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

- "Kadınların üstündeki bireysel yükler kaldırılmalı"

Kadınların üstündeki bireysel yüklerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Argat, şunları kaydetti:

"Bu ne demek? Daha fazla kreşe ihtiyaç var. Bu ne demek? Daha fazla yaşlı bakımevlerine ihtiyaç var ki kadın çok güvenli bir şekilde gözü arkada kalmadan iş hayatındaki sorumluluklarını yerine getirebilsin ve bununla birlikte her platformda kadının olması için teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu siyasette de teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor."

Sürdürülebilir kalkınmada kadının öneminin büyük olduğuna işaret eden Argat, "Türkiye'nin kalkınmasında kadın aslında ana itici güç olacak. Nüfusun yüzde ellisiyle biz sürdürülebilir bir kalkınmayı yakalayamayız. Dolayısıyla nüfusun tamamıyla sorumluluklar paylaşıldığında biz sürdürülebilir kalkınmayı mutlaka yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Dört yıllık plan oluşturdum"

Kütahya'da sanayileşmenin daha da gelişmesi için dört yıllık plan oluşturduğunu dile getiren Argat, hedeflerini şöyle sıraladı:

"Öncelikle OSB'lerin geliştirilmesi ve sayısının artırılmasına öncelik vereceğiz. Katma değeri yüksek yatırımları bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. KOBİ organize sanayi bölgesi yapılması üzerine çalışma yapmayı planlıyoruz. Mikro ölçekli işletmelerin küçük ölçekli işletmeye geçme boyutunda çok zorluk çektiğini görüyoruz. Bunların yaşam döngülerinin çok kısa olduğunu görüyoruz. Bu alanda da oldukça çok işletmemiz var. Aslında bu Türkiye genelinde de böyle. Bu alanda da mikro düzeyindeki işletmelerin bir üst kademe olan küçük işletme boyutuna geçmesi için neler yapılabileceğini değerlendireceğiz."

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