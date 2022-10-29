Domaniç Dağları'nda "29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneğince (PADOK), Domaniç Dağları'nda düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü", Pazaralanı mevkisinde açılan Türk bayrakları eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Doğayla iç içe dağın eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde 1400 metre rakımlı Kocayayla'ya ulaşan katılımcılar, Sefa köyünden inişe geçerek 14 kilometrelik parkuru tamamladı.

Dağcılık İl Temsilcisi ve PADOK yürüyüş lideri Zekiye Kaya, gazetecilere, renk cümbüşü içinde anlamlı bir yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Her sene 28 Ekim'de bölgeye gelip kamp yaptıklarını, 29 Ekim'de de yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, bu yıl etkinliğe yaklaşık 100 kişinin katıldığını dile getirdi.

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