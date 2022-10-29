Kütahya'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Erol'un kullandığı 43 DA 426 plakalı minibüs, Belkavak köyü yakınlarındaki Akçamescit köyü yol ayrımında devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Ahmet Memiş ile Ali Faik Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Bahtiyar Akdağ ve Zafer Tekin, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan kişilerin avdan döndüğü öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.