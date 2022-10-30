Kütahya’da terkedilen maden sahasında fidan dikimi yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, bir firmaya ait maden ocaklarında, madencilik faaliyeti tamamlanan sahada bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınlarında yer alan maden ocağı sahasındaki törende yaptığı konuşmada, fidan dikimi ile birlikte maden sahalarının yeniden canlanacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Firmanın yapmış olduğu fidan dikimi faaliyetini oldukça önemli bulduğunu belirten Vali Çelik, şöyle konuştu:

“Burada, madencilik faaliyetleri yapılırken rehabilitasyon projelerine uygun olarak geri dönüşümlerin madenle bitkisel toprağın ve açılan alanların yeniden rehabilitasyonunun aynı anda eş zamanlı olarak düşünülmesi gerekiyor. Zaten rehabilitasyon projeleri de izinlerinin bir parçası olarak yönetmelikte karşılığını bulmuş. Bu nedenle bizlerin, sizlerin, şirketlerin, maden. sektörünü oluşturan herkesin doğayı ve çevreyi tekrar kendi hem bitkileri hem de kendi ekosisteminin yaşayabilir bir alana dönüştürmek zorunda. Umarım bu coğrafya maden sahasındaki çalışmaları bitip rehabilitasyon süreci başlayınca yine kendi ekosistemini ve florasını oluşturacak şekilde yeniden canlanacak.”

Kümaş Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu ise, firma olarak doğanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl oluşturulan çevre yönetim sistemleri aracılığıyla madencilik faaliyetlerimizi, toprağımızın yapısını koruyarak sürdürmeye özen gösteriyoruz. Bu amaçla 2019 yılından bu yana maden sahalarımızı yeşerterek doğaya geri kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 40 hektarlık bir alanı ağaçlandırdık. Bu yıl bu alanlara ek olarak hedefimiz yıl sonuna kadar belirlenen bölgelerde 80 bin fidan dikmiş olmak. Bugün burada bin fidanı daha toprakla buluşturacağız.”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da, Kütahya’daki maden sahalarına bugüne kadar 3 milyon 810 bin fidan dikildiğini, müdürlük olarak maden firmalarının bu yöndeki çalışmalarına her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürü görevlisi tarafından fidan dikimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tören, protokol üyelerinin, yaklaşık bin firma çalışanı ile birlikte belirlenen alana fidan dikmesiyle sona erdi.

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