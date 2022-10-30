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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

AA

Kütahya’da Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da faaliyet gösteren Ahbap gönüllüleri, çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kent Ormanı Mesire alanı girişinde bir araya gelen gönüllüler, "Kirletme, temizle" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çevreyi atıklardan temizledi.

Kütahya Ahbap Gönüllüleri Kütahya Şehir Başkanı Hatice Arslanparçası, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Ahbap’ın çeşitli çalışma gruplarının olduğunu aktaran Arslanparçası, çevre çalışma grubu ile çevre temizliğinde dikkat çektiklerini belirterek etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Ahbap Kütahya Dumlupınar Üniversitesi temsilcisi Samet Kahraman ise, herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Etkinliğe 2 çocuğuyla birlikte katılan Tuğba Zeybek de, etkinliğin örnek olmasını istedi.

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