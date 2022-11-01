Boyalı Dağı'nın tabloyu andıran ağaçları dronla görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın güneybatısındaki 1950 metre rakımlı Boyalı Dağı sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverengi renk tonlarıyla kaplandı.

Kayın, göknar, ladin, sedir, meşe türü ağaçlardan oluşan dağ, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.

Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının özellikle bu dönemde ilgi gösterdiği Boyalı Dağı'nın sonbahar güzellikleri dronla görüntülendi.

Dağın eteklerindeki Aydoğdu ve Kumarı köyleriyle farklı renk tonlarındaki ağaçların oluşturduğu manzaralar, adeta bir ressamın fırça darbeleriyle oluşturulmuş izlenimi veriyor.

Boyalı Dağı'nda sonbahar, bölgedeki köy yollarını kullanan sürücülerin de ilgisini çekiyor. Sürücüler, mola verip bu güzellikleri fotoğraflıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.