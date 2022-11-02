KADES uygulaması Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda test edildi

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KÜTAHYA (AA) - Kadın Destek Uygulaması (KADES), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üniversite öğrencilerinin uygulamayı canlı olarak öğrenmeleri ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla kullanıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, okul müdürlüğünden ve diğer yetkili makamlardan alınan izinle üniversite yerleşkesinde yapılan uygulamada, kız öğrencilerin istenmeyen bir mağduriyet durumunda KADES'i nasıl kullanacakları gösterildi.

Mağdur rolündeki öğrenci, oluşturulan senaryo gereği, cep telefonuna daha önceden indirdiği KADES uygulamasının tuşuna basarak emniyet birimlerine sinyal gönderdi. KADES uyarı sinyalinin gönderilmesinden itibaren Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 30 saniye içinde öğrenci ile temasa geçtiler ve kısa sürede kampüse ulaştılar.

Polisin müdahalesi sırasında çevrede doğal görünüm veren üniversite öğrencileri, polisleri alkışlamaya başladılar.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, polislerin yanına gelerek, çağrının KADES programının tanıtımına ve yaygınlaşmasına destek vermek amacıyla, kendi bilgileri dahilinde öğrencileriyle geliştirdikleri bir senaryo olduğunu açıkladı. Sürprizle karşılaşan polislere alkışlar eşliğinde okul idarecilerimiz tarafından okulda yetiştirilen lavanta ve Tavşanlı leblebisi hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çelik, KADES uygulaması ile ilgili daha önce öğrencilere teorik bilgilerin verildiğini, bu uygulama ile canlı olarak KADES programının yararlılığını ve polisin bu konudaki hassasiyeti göstermek istediklerini belirtti.

Çelik, 3 dakika 50 saniyede olay yerine gelen polisleri tebrik ederek, başarılar diledi.

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