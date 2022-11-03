Kütahya’da bakımı tamamlanan peçeli baykuşlar doğaya salındı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir ay önce yavruyken bulunup bakıma alınan peçeli baykuşlar, doğaya salındı.

Kentteki bir binanın çatısının onarıldığı sırada bulunan 4 peçeli baykuş yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (AKÜREM) bakıma alındı.

Sağlık kontrolleri yapılan ve uçma yetilerinin olduğu belirlenen baykuş yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü personelince, daha önce bulundukları mevkide doğal ortamlarına bırakıldı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, doğal ortamlarına salınan başkuşların, annelerini bulabileceklerini ifade etti.

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