Kütahya'da "Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesince "Hayır Çarşısı" kermesi düzenlendi.



Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi arkasındaki alanda yapılan kermeste müftülük personeli ile vakıf gönüllüleri görev aldı.

Gıda maddeleri ile yiyecek satışının yapıldığı kermes, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kermesi ziyaret eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yaptığı açıklamada, kermesin kütüphane kurulması için düzenlenen kampanyaya destek amaçlı açıldığını söyledi.

Mağdurlara, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine, kurum ve kuruşlara yardım etmek için var olan Türkiye Diyanet Vakfının hayır için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Demirtaş, "Vakfımızın Kütahya Şubesi olarak bu anlamda gönüllülerimizle, hanım kardeşlerimizle ve müftülüğümüzün değerli çalışanlarıyla beraber çalışıyoruz. Bugün buradaki kermesimizle, Türkiye Diyanet Vakfımızın Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hediyem kitap olsun' kampanyasına destek olacağız. Kermesten elde edilen gelirle çeşitli kurum ve kurumlarda kütüphane oluşturacağız." diye konuştu.

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