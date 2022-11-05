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Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanlığına Kocaçoban yeniden seçildi

AA

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanlığına Kocaçoban yeniden seçildi

KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesinin olağan genel kurulu yapıldı.

Kentteki bir salonda düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban, Diyanet-Sen'in 18 yıldan bu yana yetkili sendika olduğunu söyledi.

Bu yetki ile süreç içinde birçok kazanım elde ettiklerini belirten Kocaçoban, "Bundan sonra da inşallah yeni kazanımlar elde etme yönündeki gayretlerimize devam edeceğiz. Yunus Emre’nin söylediği düşünülen bir söz var: 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.' Biz de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Genel kurula katılan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Nazif Kocaçoban yeniden başkanlığa getirildi.

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