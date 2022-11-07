Kütahya’da umre kafilesi dualarla uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Zafer Havalimanında 171 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Törene İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, müftü yardımcıları, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.

Demirtaş, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu törende yaptığı konuşmada, tüm umre yolcularına hayırlı ibadetler diledi.

Umre ziyaretçilerine kutsal topraklarda geçirdikleri süreleri iyi değerlendirmesini tavsiye eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bugün 132'si Kütahya'dan, 32'i Afyon ilimizden 7 kişi de kafile başkanı, grup görevlileri ve bayan irşat görevlisinden oluşan toplam 171 kardeşimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Umre ibadeti çok özel bir ibadet. Mekke-Medine hasretini dindirir. Vahyin indiği toprakları hissetmemizi ve kutsal mekanların bereketini yaşamamızı sağlar. Günahlarımızdan arınmamızı, ahdimizi yenilememize imkan verir."

Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.