Kütahya’da umre kafilesi dualarla uğurlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Zafer Havalimanında 171 kişilik kafile için tören düzenlendi.
Törene İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, müftü yardımcıları, müftülük personeli ile vatandaşlar katıldı.
Demirtaş, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu törende yaptığı konuşmada, tüm umre yolcularına hayırlı ibadetler diledi.
Umre ziyaretçilerine kutsal topraklarda geçirdikleri süreleri iyi değerlendirmesini tavsiye eden Demirtaş, şunları kaydetti:
"Bugün 132'si Kütahya'dan, 32'i Afyon ilimizden 7 kişi de kafile başkanı, grup görevlileri ve bayan irşat görevlisinden oluşan toplam 171 kardeşimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Umre ibadeti çok özel bir ibadet. Mekke-Medine hasretini dindirir. Vahyin indiği toprakları hissetmemizi ve kutsal mekanların bereketini yaşamamızı sağlar. Günahlarımızdan arınmamızı, ahdimizi yenilememize imkan verir."
Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.