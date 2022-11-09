Kütahya'da terasta gözleme yapılırken çıkan yangın söndürüldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'ta 3 katlı apartmanın terasında Gülsüm S'nin sacda gözleme yaptığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında, binanın çatısı hasar gördü.

Fenalık geçiren Gülsüm S, komşuları tarafından sakinleştirildi.

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