Kütahya’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde tenis turnuvası düzenlendi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla sokak tenisi turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya tarafından Domaniç ormanlarında yapılan turnuvaya farklı yaş gruplarından sporcular katıldı. Turnuvada başarılı olanlara kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Mert Kaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce başlattığı proje ile hem tenis branşına dikkati çekmeyi hem de kentin farklı bölgelerini tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Kaya, "Atatürk’ün spora verdiği önem herkesin malumu. Biz de sporcular olarak turnuvamızı Atatürk’e ithaf ederek Ata'mızı bu şekilde anmak istedik." ifadesini kullandı.

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