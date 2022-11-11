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Kütahya DPÜ'de uluslararası öğrencilerin dil eğitim programı kaydında usulsüzlük iddiasına soruşturma

AA

Kütahya DPÜ'de uluslararası öğrencilerin dil eğitim programı kaydında usulsüzlük iddiasına soruşturma

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü (TÖMER), "uluslararası öğrencilere yönelik kurulan eğitim ve danışmanlık şirketi" aracılığıyla dolandırdıkları iddia edilen 7 personel hakkında açılan soruşturma sürüyor.

DPÜ yönetimi, mayıs ayında, TÖMER'de görevli bazı personellerin uluslararası öğrencilerin dil eğitim programı kaydında usulsüzlük yaptıkları iddiaları üzerine inceleme başlattı.

TÖMER'e kayıtlı olan bazı öğrencilerin, merkeze herhangi bir ödeme yapmadığı belirlenen inceleme sonucunda, dönemin TÖMER Müdürü A.U. ile şirket ortaklarından kurum personelleri M.S, N.G, M.S.C. ve A.T.Y. ile D.A. ve İ.İ'nin kurumla ilişiği kesildi.

A.U'dan boşalan TÖMER Müdürlüğüne Prof. Dr. Şah Murat Arık atandı.

- 500'ü aşkın sahte sertifika düzenlenmiş

Prof. Dr. Şah Murat Arık, TÖMER'deki görevi sırasında 9-29 Haziran tarihlerinde bilgisi dışında bilgisayar şifreleri kullanılarak 509 Türkçe Dil Sertifikası düzenlendiği ve imzasının kullanıldığını tespit etti.

Arık, bunun üzerine rektörlüğe durumu bildirdi.

Daha sonra A.U. ile görevine son verilen 6 kişi hakkında "zimmete para geçirme, evrakta sahtecilik, devlet imkanlarıyla şahsi kazanç temin etme, örgütlü suç işleme" suçlarından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca, bu kişiler hakkında 9 idari soruşturma açıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

- "Libyalı öğrencileri para karşılığında üniversiteye kaydedildiği" iddiası

Libyalı öğrencilerin para karşılığında üniversiteye kaydedildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Dumlupınar Üniversitesi ile Libya Büyükelçiliği arasında 4 Mart 2021'de yapılan görüşmeler neticesinde lisansüstü eğitim konusunda mutabakat sağlanarak Libya uyruklu 19 öğrencinin tüm masraflarının Libya hükumeti tarafından karşılanmak üzere kaydı yapıldı.

Libya Büyükelçiliğinin isteği ile Ankara’da TÖMER eğitimi almaya başlayan öğrencilerin, DPÜ'de pasif öğrenci olarak kayıtları tutuluyor.




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