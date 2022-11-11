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Kütahya’da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

Kütahya’da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında hazırlanan sahalara 20 bin fidan dikildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen törende, kentte 22 farklı noktada ve 33 hektar sahada 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kütahya'da bugüne kadar 11 milyon 481 bin 433 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Erdal Dingil, şunları kaydetti:

"Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürebilir şekilde yürütmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak amacıyla bugün buradayız. Evlatlarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kütahya, yemyeşil bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Ülkemizin orman varlığını artırmak ve daha yeşil hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. 'Geleceğe nefes' sloganıyla çıktığımız bu yolda dünyaya nefes olmak için yürüyüşümüze devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

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