Kütahya'da tüp patlamasında 4 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evde meydana gelen tüp patlamasında aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'ta iki katlı bir binanın zemin katındaki Hasan Büyükmemo'ya ait dairede patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekiplerce yaralı halde bulunan aynı aileden 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı.

İncelemede, evdeki piknik tüpünün patladığı belirlendi.

Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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