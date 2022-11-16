İHH’dan savaş mağdurları için yeni yardım kampanyası

KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, savaş mağdurlarına yönelik "İyilik soğuk geçirmez" sloganıyla kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Yenipazar, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş mağdurlarının yaşadığı bölgede inceleme yaptıklarını ve orada yaşayan insanların ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duymaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgede iç savaşın devam ettiğini ve bölge insanının yeni bir yaşam kurmasına şartların elvermediğini aktaran Yenipazar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yapmış olduğu 1158 briket evin bulunduğu bölgede detaylı incelemede bulunduk. Bölgede bir kısmı briket evlerde bir kısmı da hala çadırlarda olmak üzere 128 bin insan yaşıyor. Bu insanlar Suriye’de hala iç savaş devam ettiğinden dolayı yeniden bir hayat kurma noktasında büyük zorluk yaşıyor. İnceleme sonrası yeni bir kampanya başlatılmasını karar verdik."

Yenipazar, kampanyaya Kütahyalıların gerekli desteği sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.





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