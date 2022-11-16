Kütahya'da bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İlçede dün akşam tüp patlamasında 4 kişinin yaralandığı Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'taki başka bir binada patlama yaşandı.

Sokaktaki 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan Mesut (42), eşi Münire (42) ve çocukları Haydar Bayraktar (21), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mesut ve Münire Bayraktar, buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.



Yangın ve patlama nedeniyle evin camları kırılırken eşyalar da zarar gördü. Olay yerinde yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre biriken doğal gazın sıkışarak patladığı ve ardından yangın çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki hemşehrimizden birinin saç ve yüzünde kısmi yanık oluşmuş, patlama esnasında kırılan camlara basan hemşehrimiz ise ufak yaralar almış. Çok şükür şu an her ikisinin sağlık durumu da iyi. Ailemize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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