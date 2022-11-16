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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kütahya'da gazileri ve esnafı ziyaret etti.

Hava Şehitliği'nde dua eden Özdağ ve beraberindeki partililer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi'ne geçti.

Ziyaretinde konuşan Özdağ, programlarına şehitlikle başlamayı uygun bulduklarını söyledi.

Şehitlerin unutulmaması gerektiğini belirten Özdağ, "Şehitlikler ülkenin tapusu. Unutulması gereken yerler değil, Türk hukukunun tescil kayıtlarıdır. Onun için şehir ziyaretlerimize şehitliklerde dua ederek başlıyoruz." dedi.

Kütahya Esnaf Odaları Birliği, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafı ziyaret eden Özdağ, partisinin İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldikten sonra kentten ayrıldı.​​​​​​​

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