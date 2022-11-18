Gediz'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Saygılar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dairede bulunan Mevlüt Şengöz, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Dumandan etkilendiği belirlenen Şengöz, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasara neden olan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.