Kütahya'da yangında iki ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki ev ile bir odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

Göynükören köyünde Mehmet Çalışkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede şiddetli rüzgarın da etkisiyle bitişikteki iki katlı eve ve odunluğa sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Gediz ve çevre belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 3 saatte yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Muhammet Ertürk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki ev ile odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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