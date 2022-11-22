Kütahya Belediyesinin 2023 yılı bütçesi belli oldu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediyesinin 2023 yılı tahmini bütçesi, 2 milyar 802 milyon lira olarak oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinin 2022 yılı 4’üncü dönem 10’uncu olağan ikinci birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığındaki toplantıda, 2023 yılı tahmini bütçesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Bütçe ile ilgili değerlendirmede bulunan Işık, şunları kaydetti:

"Görevi devraldığımızda 280 milyon lira olan bütçeyi 10 kat artırarak 2 milyar 802 milyon liraya çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu meclis, başkanıyla, meclis üyeleriyle, birim müdürleriyle ve bu müdürlüklerde çalışan 2 bine yakın personeliyle bu görevi vatandaşlarımızdan emanet aldı. Bu emaneti taşıdığı sürece, en hassas biçimde hizmet vermek için çalışmaya devam edecektir."

Işık, 2023 yılı bütçesinin Kütahya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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