Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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KÜTAHYA - Kütahya’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zafer Meydanı’nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Buradaki törenin ardından Başyiğit ve beraberindeki öğretmenler, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret etti.

Öğretmenler Günü’nü kutlayan Vali Çelik, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarette, Vali Çelik’e Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan Türk bayrağı tablosu takdim edildi.

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