Kütahya Simav Çayı’nda yatak temizliği ve tanzimine başlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Çayı'nda, sel baskınlarını önlemek ve drenaj sağlanması amacıyla yatak temizliği ve tanzimine başlandığı bildirildi.



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yazılı açıklamasında, DSİ'nin inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyun başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla hizmete sunulduğunu belirtti.

DSİ'nin Kütahya ve ilçelerinde baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiğine işaret eden Akca, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belediyesi, Çitgöl Belediyesi, Beyce köyü ve Değirmenciler köyü arazilerinden geçen Simav çayı ve yan kollarında sel baskınlarını önlemek ve drenaj sağlanması amaçlarıyla yaklaşık 9 bin 200 metre uzunluğunda yatak temizliği ve tanzimine başlandı. Dere yataklarında envantere yeni giren uzun bomlu paletli ekskavatör, 2 kamyon, paletli yükleyici ve 2 paletli ekskavatör kullanılarak toplamda 95 bin metreküp kazı yapılması, 23 bin metreküp rüsubat taşınması ve yaklaşık 6,5 kilometre işletme ve bakım yolu yapılması planlanmıştır."

Akca, çalışmaların yaklaşık 10 haftalık bir sürede tamamlanması hedeflendiğini, yüzde 75 oranında fiziksel gerçekleşmenin sağlandığını aktardı.

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