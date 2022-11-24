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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

AA

Kütahya’da şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şubesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, vefat etmiş ve şehadet mertebesine ulaşmış öğretmenler için mevlit okutuldu.

İl Müftülüğü görevlilerince Ali Paşa Camisi’nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yapıldığı program sonunda, katılımcılara helva ikram edildi.

Şube Başkanı Fatih Köse, yaptığı açıklamada, sendika olarak ebediyete intikal eden ve şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Öğretmenlerin nesillerin gelişmesine büyük katkısı olduğunu belirten Köse, "Nesillerin çağın zararlılarından korunması, milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, bilimsel kapasitenin artırılması eğitim ordusuyla mümkündür. Bizler yeniden büyük Türkiye idealinin sahipleriyiz. O ideali yaşatan ve yarınlara taşıyacak insanlarız. Bu vesile ile bütün eğitim camiamızın, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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