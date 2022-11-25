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Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama

AA

Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal'dan üniversitede yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğündeki (TÖMER) dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Ülkemiz bir hukuk devleti, kurallar işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Uysal, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversitedeki bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitede yürütülen soruşturmaları engellemek ve baskı oluşturmak amacıyla bazı medya kuruluşları üzerinden asılsız haberler yaptırıldığını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde bu kadar kazanım varken maalesef bazı dedikodular çıkmaya başladı. Uluslararası öğrencilerle ilgili haber yapılmıştı. Birileri bu öğrenciyi buraya sokmak istiyor, sonuç alamıyor fakat 'Para alınarak yerleştirilmiş bir öğrenci' diye haber çıkıyor. 'O çocuktan para aldılar.' dedikleri öğrenci bizde şu an öğrenci değil, başka bir üniversitenin öğrencisi. 'Eşe özel ilan çıktılar' diye ikinci bir haber yaptılar. Bu ilan için 4 başvuru var. Bu nasıl eşe özel bir ilan ki 4 başvuru olabiliyor? Biz ayrıca o kadroyu da iptal ettik zaten."

Uysal, çıkan asılsız haberlerle ilgili alınan mahkeme kararına rağmen yayınlayan medya kuruluşunun düzeltme yapmadığını ifade etti.

TÖMER'deki "uluslararası öğrencilere yönelik kurulan eğitim ve danışmanlık şirketi" aracılığıyla dolandırıcılık iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğüne değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Hukuk çerçevesinde, kurallar, yasalar çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Yargı süreci işliyor. Kendi içimizdeki soruşturmalar devam ediyor. İşleyen bir süreç var. Kimsenin endişesi olmasın. Hem kendi içimizdeki soruşturmalarımız neticelenecek hem de savcılığa suç duyurusu neticelenecek. Şimdi ortalığı bulandırmaya, bu bulanık suda güya balık avlamaya çalışıyorlar fakat umduklarını bulamayacaklar. Çünkü ellerinde hiçbir hakikat yok. Ülkemiz bir hukuk devleti, kurallar işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Belki biraz geç olur ama sonuç alınır."

Uysal, Yükseköğretim Kurulu denetçilerinin de iddialarla ilişkin soruşturmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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