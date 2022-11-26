GÜNCELLEME - Kütahya'da süt siparişi götürdüğü evde silahla vurulan kişi öldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde süt siparişini götürdüğü evin sahibi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Köpenez köyünde hayvancılık yapan Mehmet Akpınar (68), sipariş veren aynı köyden Halil A'nın (66) evine süt götürdü.

Akpınar, Halil A. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Halil A'nın, bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

İfadesinde, Akpınar'ı husumetlisi zannedip ateş ettiğini söylediği öğrenilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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