Gediz’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kurtçam köyünde Bahattin Baştuğ’a (45) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin alevleri civardaki binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.