Kütahya'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir evden altın ve para çaldıkları iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Moymul Mahallesi'nde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini fark eden S.A. (22), A.A. (34) ve A.B. (29) kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında cüzdan ve çorap içine gizlenmiş 19 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 bilezik, 2 altın kolye, 2 altın tek taş yüzük, 1 pırlanta tek taş yüzük, 1 altın yüzük, bin 800 lira ve 30 dolar ele geçirildi.

Kent dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin, "kapı dilini düşürmek yöntemiyle" mahallede bulunan bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Haklarında çok sayıda yankesicilik ve hırsızlık suçlarından suç kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.