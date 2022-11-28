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Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü öldü

AA

Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, genç kadın hayatını kaybetti.

Kübra Aksu'nun (24) kullandığı 01 DST 17 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilin altında kalan Aksu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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