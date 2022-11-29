Gedizli tamirci dede yadigarı mesleğinde saatlerin ömrünü uzatıyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Karaoğlan, çocukluğunda vakit geçirmek için gittiği saat tamir dükkanında dedesi ve babasından öğrendiği mesleği severek devam ettiriyor.

İlçede yarım asır önce dedesinin başladığı saat tamirciliğini babasından devralan ve dedesiyle aynı adı taşıyan Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 38 yaşındaki Karaoğlan, ailenin üçüncü kuşak üyesi olarak bu işi 19 yıldır sürdürüyor.

Özyurt Mahallesi'ndeki babasından kalma dükkanda saat tamiri yapan Mehmet Ali Karaoğlan, AA muhabirine, Karaoğlan ailesinin üçüncü kuşak saat ustası olduğunu ve ailesinde saat tamirciliğinin yarım asırlık geçmişi olduğunu söyledi.

Dedesinin mesleğe 1960'lı yıllarda madencilerin tepe lambaları, radyoları ve masa saatlerini tamir etmekle başladığını anlatan Karaoğlan, şöyle devam etti:

"Dedem, Gediz Depremi'nden sonra Yeni Gediz’in kurulmasıyla 1972 yılında ilçede dükkan açmış. Ben de 2003'te, mesleği dedemden öğrenen babamdan bu bayrağı devraldım. İlkokul zamanımdan beri okul çıkışları büyük bir heyecanla dükkana gelir, saatlerin çalışmasını ve tamirini izler, elime geçirdiğim saatleri söküp kurcalardım. 19 yıldır ilk başladığım gün gibi titizlikle, severek büyük bir aşkla bu mesleği yapmaktayım."

- Tamir ettiği saatlerle insanların anılarını da yaşatıyor

Karaoğlan, bozuk bir saati çalıştırdığında büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

En çok mekanik saatleri tamir etmeyi sevdiğini belirten Karaoğlan, "Eski saatlerin tamirini sadece yapıp işler hale getirmekle işimiz bitmiyor. O saatin sahibini, büyüklerinden miras kalan yaşanmışlıkları da hayata geçirmiş oluyoruz. Öncelikli amacım vatandaş memnuniyeti. Sadece bir saati tamir etmenin mutluluğunu da yaşamıyoruz, insanların anılarını da yaşattığımız için onları da memnun etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Mesleği sürdürecek çırak bulamadığını anlatan Karaoğlan, "Yetiştirdiğim 3 çırak, usta olduktan sonra memuriyeti tercih ederek ayrıldı. İki kez devlet memuru olma fırsatını yakaladım ama aile mesleğini devam ettirmeyi tercih ettim." dedi.

Mehmet Ali Karaoğlan, mesleğin yok olmaması için yaz tatillerinde çocukların bu tür meslek guruplarına yönlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Müşterilerden Ramazan Ünal (76) ise yıllardır saatlerini Karaoğlan ailesine tamir ettirdiğini belirtti.

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