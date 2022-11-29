Kütahya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da evinde ölü bulunan kişinin, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle araştırma başlatıldı.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan M.K. (56), eve gelen kız kardeşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen M.K'nin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bu kişinin sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine araştırma başlatıldığı öğrenildi.

M.K'nin cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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